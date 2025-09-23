بالصورة.. القبض على ثلاث بلوكرات لقيامهنّ بنشر مقاطع تتنافى مع الأخلاق

وقال المصدر لـ ، ان "قوة امنية القت القبض على ثلاث بلوكرات وهنّ (ز.خ.ع) و(د.خ.ح) و(أ.ج.ص)، لقيامهنّ بنشر مقاطع تتنافى مع الأخلاق والتقاليد العامة".وأضاف ان "ذلك جاء بناءً على إجراءات لجنة مكافحة المحتوى الهابط في ".