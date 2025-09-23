المرور: قرار منع المركبات الخصوصي بالعمل كأجرة يشمل شركات "التاكسي"

وقال مدير شعبة الإعلام في المديرية، العقيد الحقوقي ، لـ ، ان " تعمل بقانون المرور رقم 8 لسنة 2019، حيث حددت المادة 25 منه فرض غرامة على أصحاب المركبات الخصوصي التي تعمل اجرة تصل الى 100 الف دينار"، مبينا ان "أصحاب المركبات الخصوصي التي تعمل اجرة مخالفين لقانون المرور".وأضاف ان "مفارز المرور تعمل ليلا ونهارا لتنفيذ القانون المروري على المخالفين"، داعيا "أصحاب المركبات الى الالتزام بالتعليمات وفق القوانين المرورية للمحافظة على حركة السير والمرور بالشوارع".وتابع ان "على الراغبين بالعمل بصفة اجرة، فيجب اقتناء مركبة اجرة تسمح له بالعمل كأجرة"، لافتا الى ان "القرار يشمل شركات التكسي في ".واكد ان " هو عام ينفذ على جميع المواطنين بدون استثناء"، لافتا الى ان "القانون مطبق والمفارز تعمل للحد من هذه الظاهرة".