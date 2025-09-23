الصفحة الرئيسية
مركز تاريخي لصلاح في جائزة الكرة الذهبية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-541664-638942257315917726.webp
المرور: قرار منع المركبات الخصوصي بالعمل كأجرة يشمل شركات "التاكسي"
محليات
2025-09-23 | 08:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
472 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أعلنت
مديرية المرور العامة
، اليوم الثلاثاء، ان قرار منع المركبات الخصوصي بالعمل كأجرة يشمل شركات "التاكسي".
وقال مدير شعبة الإعلام في المديرية، العقيد الحقوقي
حيدر شاكر
، لـ
السومرية نيوز
، ان "
مديرية المرور العامة
تعمل بقانون المرور رقم 8 لسنة 2019، حيث حددت المادة 25 منه فرض غرامة على أصحاب المركبات الخصوصي التي تعمل اجرة تصل الى 100 الف دينار"، مبينا ان "أصحاب المركبات الخصوصي التي تعمل اجرة مخالفين لقانون المرور".
وأضاف ان "مفارز المرور تعمل ليلا ونهارا لتنفيذ القانون المروري على المخالفين"، داعيا "أصحاب المركبات الى الالتزام بالتعليمات وفق القوانين المرورية للمحافظة على حركة السير والمرور بالشوارع".
وتابع ان "على الراغبين بالعمل بصفة اجرة، فيجب اقتناء مركبة اجرة تسمح له بالعمل كأجرة"، لافتا الى ان "القرار يشمل شركات التكسي في
بغداد
".
واكد ان "
قانون المرور
هو عام ينفذ على جميع المواطنين بدون استثناء"، لافتا الى ان "القانون مطبق والمفارز تعمل للحد من هذه الظاهرة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
المرور
تاكسي
مديرية المرور العامة
مديرية المرور
السومرية نيوز
قانون المرور
سومرية نيوز
حيدر شاكر
السومرية
بغداد
