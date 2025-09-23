الحبس الشديد لموظفة في مصرف الرشيد وإلزامها بدفع غرامة تتجاوز 3 مليارات

وذكرت الهيئة، في معرض حديثها عن قرار الحكم الغيابيّ الذي أصدرته المُختصّة بقضايا النزاهة بحقّ المُدانة الهاربة (فائزة فائق عبد المجيد) عن جريمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع، أنَّ المحكمة استندت في قرارها إلى أحكام المادة (١٩/ثالثاً) من قانون والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل، مُنوّهةً بإلزام المُدانة بردّ قيمة الكسب غير المشروع في أموالها البالغة (١,٦١٣,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار، إضافة إلى غرامةٍ تعادل تلك القيمة"، وفق بيان رسمي ورد لـ .وأوضحت إنَّه "بعد الاطلاع على الأدلة الثبوتيَّة بهذه القضيَّة، قرَّرت المحكمة إدانة المُتَّهمة لثبوت مُقصريَّـتها، وأصدرت بموجب ذلك قرارها الذي تضمَّن عدم إطلاق سراحها؛ إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع".