امرأة تدهس طالباً في بغداد والشرطة توضح ملابسات الحادث

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أنه "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي حادث دهس لأحد الطلبة في منطقة قرب مدرسة المباهج الابتدائية، ونود أن نوضح أنه على الفور تم انتقال ضابط التحقيق إلى المستشفى الملكي حيث يرقد الطالب المصاب، وتبين بعد الفحص الطبي أنه تعرض لكسر في منطقة الحوض".وأشارت الى انه "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحق السائقة، حيث تم تنظيم محضر بالحادث وإخلاء سبيلها بتعهد قانوني، بعد طلب ذوي الطالب المصاب التنازل عنها".وأكدت القيادة على "أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تداول الأخبار غير الدقيقة، حرصًا على الشفافية وطمأنة الرأي العام".