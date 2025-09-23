ما حقيقة ارتباط أحد الإعلاميين بجهاز المخابرات الوطني

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ ، أنه "تداولت بعض وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي وثائق نُسبت إلى ادعت ارتباط أحد الإعلاميين بالجهاز".وتابع: "في الوقت الذي ينفي الجهاز صحة هذه الوثائق جملة وتفصيلاً يؤكد أنه سيلاحق مروجيها، وسيتخذ الاجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه بترويج هذا النوع من الوثائق أو الادعاءات".ودعا الجهاز وسائل النشر والمحللين وناشطي التواصل الاجتماعي إلى "توخي الدقة واعتماد المصادر الموثوقة في التعاطي مع القضايا ذات العلاقة بسمعة مؤسسات الدولة والمواطنين".