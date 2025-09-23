إخماد حريق داخل مطعم وسط البصرة

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بإخماد حريق داخل مطعم وسط .

​

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "فرق الدفاع المدني سيطرت على حريق داخل مطعم في شارع الطويسة وسط ".

يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حرائق غالبيتها تندلع في دور سكنية ومحال تجارية ومؤسسات حكومية فضلاً عن مناطق زراعية.