وفاة شخصين بحريق داخل منزل وسط بغداد
الحشد الشعبي يكشف حقيقة انسحابه من مطار بغداد
محليات
2025-09-23 | 15:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
340 شوهد
نفت
هيئة الحشد الشعبي
، الثلاثاء، انسحاب عناصره من
مطار بغداد الدولي
.
وجاء في بيان للهيئة، إنها "تنفي نفياً قاطعاً وشاملاً كل ما يُروج عن انسحاب كوادرها من
مطار بغداد
".
وأكدت "استمرار عملها بشكل كامل وطبيعي"، محذّرة الجميع من "الانسياق وراء الأخبار الكاذبة والاعتماد حصراً على المصادر الرسمية للهيئة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مطار بغداد
الحشد
مطار بغداد الدولي
هيئة الحشد الشعبي
الحشد الشعبي
هيئة الحشد
بغداد
