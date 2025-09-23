انتحار شخص من أعلى جسر وسط البصرة

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "شخصا انتحر، مساء اليوم، من اعلى الإيطالي وسط "، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتسجل والمحافظات بين مدة وأخرى حالات انتحار لمختلف الفئات العمرية، يعزوها أطباء الى ضغوط نفسية وظروف تتعلق بمستوى المعيشة في البلاد.