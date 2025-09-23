وفاة شخصين بحريق داخل منزل وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بوفاة شخصين بحريق داخل منزل وسط العاصمة .

وقال المصدر في حديث لـ ، "احتراق دار مسقفة بالسنوديج بنل ضمن منطقة الباب الشرقي وحسب المعلومات الاولية أن الحادث نتيجة تماس كهربائي".

وأضاف المصدر "انتشال جثتين من داخل الدار وما زالت عمليات البحث مستمرة في التبريد والبحث اذا كان هناك مفقودين".