مصرع ثلاثة أشخاص بحادث سير في البصرة

أفاد مصدر محلي، بمصرع ثلاثة أشخاص بحادث سير في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "تصادم بين جارجر ونيفارا بيك اب على طريق فاو بصرة".

وأضاف المصدر أن "الحادث تسبب بمصرع ثلاثة أشخاص".

يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حوادث سير وتحديداً في الطرق الخارجية تسفر عن وفيات ومصابين، فضلا عن أضرار كبيرة في الممتلكات.