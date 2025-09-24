التربية توجه المدارس بمتابعة "الحالة النفسية" للتلاميذ

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها "توجه بالتزام إدارات المدارس بتأمين مواد التعقيم، وتعزيز النظافة الشخصية، وتفعيل دور المنسق الصحي ومجالس الآباء والمعلمين في نشر الوعي، فضلاً عن الاهتمام بمياه الشرب، وصيانة القاعات الدراسية، ومتابعة الحالة النفسية للتلاميذ".وأكدت على "التعاون مع البلديات في رفع النفايات، والتخلص من الأثاث التالف، والعناية بالحدائق المدرسية، وتهيئة صيدلية إسعافات أولية، واستثمار الاصطفاف الصباحي والمناسبات الصحية للتوعية، مع متابعة حالات الأمراض المزمنة لدى الطلبة والتلاميذ".وشددت على "نشر أرقام الاستشارات المجانية، واعتماد الرقم (911) كخط طوارئ موحد، وتعزيز المناسبات الصحية والبيئية والتغذوية بالاحتفاء طوال العام الدراسي".