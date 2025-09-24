كركوك تفتح أبوابها للأميين.. "حقك في التعليم" يعيد الكبار إلى مقاعد الدراسة

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
انفجار قرب السفارة الإسرائيلية وسط أوسلو
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

كركوك تفتح أبوابها للأميين.. "حقك في التعليم" يعيد الكبار إلى مقاعد الدراسة

محليات

2025-09-24 | 04:12
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
كركوك تفتح أبوابها للأميين.. &quot;حقك في التعليم&quot; يعيد الكبار إلى مقاعد الدراسة
المصدر:
الصباح
45 شوهد

السومرية نيوز – محليات

انطلق العام الدراسي الجديد 2025_2026 في عموم البلاد في ظل استنفار كامل للملاكات التربوية والتدريسية واستعدادات لوجستية واسعة تهدف إلى توفير بيئة آمنة ومستقرة لجميع الطلبة في مختلف المراحل الدراسية.

ففي كربلاء المقدسة، قال مدير عام التربية، وميض التميمي، إن "العام الدراسي الحالي بدأ بعد عمل دؤوب للحكومة المركزية والمحلية في كربلاء بمشاريع الأبنية المدرسية حيث انطلق منذ عامين مشروع المدارس النموذجية الذي يسمى بمشروع البناء الصيني وكانت حصة المحافظة منه 44 مدرسة تم انجازها وإشغالها، فضلاً عن استلام العدد الأكبر من مشروع تنمية الأقاليم الذي يشمل بناء 58 مدرسة".

وأشار التميم، إلى وجود ثلاثين مدرسة كرفانية في جميع أنحاء كربلاء يصعب التخلي عن بعضها حالياً كونها في أطراف متباعدة أو في الصحراء، متأملاً أن تنتهي هذه المشكلة بعد البدء بمشروع بناء 200 مدرسة ضمن صندوق تنمية العراق الذي تم الاتفاق بشأنها من قبل محافظ كربلاء المهندس نصيف الخطابي مع رئيس الوزراء.

وأكد التميمي، وجود اكتظاظ في الدوام ببعض بنايات المدارس التي تتضمن دواماً ثلاثياً حيث تشغل البناية الواحدة ثلاث مدراس ويتوزع الدوام فيها على مدى النهار إلى ثلاث وجبات، مبيناً وجود 25 بناية تشغلها 75 مدرسة من مجموع ألف وسبع مدارس في جميع أنحاء المحافظة تتركز في مناطق لا تتوفر فيها قطع أراض للبلدية أو للتربية حيث تم مفاتحة وزارة التربية والحكومة المحلية لإنشاء مجمعات دراسية خاصة في مثل هذه المناطق أو بالقرب منها.

ولفت إلى حاجة المحافظة إلى 389 بناية مدرسة جديدة تحديداً لتتخلص من الدوام الثلاثي والثنائي والمدارس الكرفانية ليتحول الدوام في جميع مدارسها صباحياً فقط، منوهاً بأننا نؤمن بالشراكة الحقيقة مع القطاع الخاص على وفق الالتزام بالضوابط والتعليمات والأسس التربوية وهناك تجارب ناجحة في هذا المجال في كربلاء.
 
خطة مرورية
وفي نفس الإطار نفذت مديرية مرور محافظة النجف الأشرف بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد خطة مرورية خاصة بالمدارس والجامعات لضمان سلامة الطلبة والتلاميذ. وبين مدير مرور المحافظة العميد الحقوقي وسام شهيب الكعبي أن الخطة المرورية ركزت على الشوارع المحيطة بالجامعات والمدارس، لمساعدة الطلبة والتلاميذ في عبور الشوارع المزدحمة وتفادي الحوادث المرورية، مشيراً إلى أنها ستسهم في إنسيابية حركة المركبات وتضمن وصول الطلبة والتلاميذ والملاكات التعليمية إلى مدارسهم بأمان.

وأوضح أن الخطة تضمنت نشر مفارز إضافية أمام الجامعات والمدارس وفي التقاطعات الحيوية القريبة عليها، موضحاً أن مديرية المرور نسقت مع مديرية تربية النجف، للتعاون في تنظيم السير وتوجيه الطلبة والتلاميذ إلى الالتزام بقوانين المرور لحمايتهم من الحوادث.

وأضاف الكعبي، أن تعزيز الوعي المروري يتطلب التعاون من قبل إدارات المدارس وأولياء أمور الطلبة، لغرس مفاهيم السلامة المرورية لديهم منذ المراحل الدراسية الأولى، ما يؤدي إلى تقليل الحوادث المرورية والمحافظة على أرواح أبنائنا الطلبة، منوهاً إلى أن هناك أكثر من 44 دورية مرورية تعمل على متابعة تنفيذ الخطة المرورية، بما يحقق النجاح للخطة والسلامة لمستخدمي الطريق.

شروط السلامة
وفي البصرة، حيث أصدرت مديرية تربية المحافظة مجموعة من الإرشادات والتوصيات إلى إدارات المدارس لتأمين السلامة العامة للطلبة خلال العام الدراسي الجديد.

وأشار المدير العام، عبد الرزاق العطبي، إلى إن مديرية التربية دأبت بداية كل موسم دراسي على اتخاذ جميع التدابير الوقائية وإجراءات السلامة العامة وتوفير مستلزمات الإطفاء في جميع المدارس والدوائر التابعة للتربية لضمان سلامة الطلبة بالموسم، الدراسي الجديد، منوهاً بأن مجموعة من الإرشادات والتوصيات وجهت لإدارات المدارس الصادرة من مديرية الدفاع العامة وكذلك من وزارة التربية تضمنت تفاصيل أساسية منها توفير متطلبات السلامة وفقاً لمعايير الدفاع المدني، علاوة على تركيب وصيانة المطافئ الموجودة في المدارس، والتأكيد على ضرورة التقيُّد بالوصايا العلمية للتعامل مع المواد المستخدمة في المختبرات العلمية.

وأكد العطبي، تشكيل فرق تم تدريبها على كيفية التعامل مع الحرائق والحالات الطارئة في كل مدرسة وبناية تابعة للتربية لإجراء عملية صيانة وتأهيل لمصادر تغذية الكهرباء، فضلاً عن تجهيز صيدلية متكاملة في كل مدرسة تحتوي على الأدوات اللازمة لاستخدامها أثناء تقديم الإسعافات الأولية في الحالات الطارئة.

مسح ميداني
وإلى محافظة كركوك، فقد أطلق قسم محو الأمية التابع لمديرية تربية كركوك، وضمن حملة حقك في التعليم واستناداً للتوجيهات الوزارية، حملة لاستقبال الراغبين في التعلم ومن لديهم رغبة في العودة إلى التعليم عبر مراكزه في مناطق المحافظة بمواصلة حملة مسح ميداني، بغية رفع المستوى الاجتماعي والثقافي وتعليمهم القراءة والكتابة والاعتماد على أنفسهم في حياتهم اليومية.

وقال مدير القسم رعد الجبوري إن قسمه متواصل بحملة المسح الميداني في بعض المناطق لشمول الأميين بالتعليم أو التاركين بالعودة له والتي تشمل المجتمعات التي تأثرت بالحرب سابقاً وخلفت الأمية، منوهاً إلى فتح مراكز محو الأمية المجانية لاستقبال الراغبين وتوفير ملاك تدريسي مؤهل ومتابعة مستمرة.

ولفت المتحدث، إلى أن المبادرة موجهة للنساء والرجال ممن فاتهم التعليم لأن التعليم حق للجميع ولتحقيق أهداف منها محو الأمية وتعليم القراءة والكتابة ورفع المستوى الثقافي والاجتماعي للنساء وتمكين المتعلمات من الاعتماد على أنفسهن في حياتهن اليومية، فضلاً عن أن حملة العودة إلى التعليم تهدف إلى إعادتهم إلى مقاعد الدراسة في مراكز محو الأمية ومنحهم (شهادة تعادل شهادة المرحلة الابتدائية ) حيث مرحلة الأساس تعادل الصفين الأول والثاني الابتدائي ، ومرحلة التكميل تعادل الصفين الثالث والرابع الابتدائي ثم إكمال الصفين الخامس والسادس.

>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
العلاوي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٢ | 2025
05:00 | 2025-09-24
Play
العلاوي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٢ | 2025
05:00 | 2025-09-24
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
معامل مغلقة… من المسؤول عن موت الصناعة العراقية؟ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢١ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-23
Play
معامل مغلقة… من المسؤول عن موت الصناعة العراقية؟ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢١ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-23
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-23
Play
العراق في دقيقة 23-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-23
Live Talk
Play
Live Talk
ما مستقبل صناعة المحتوى في العراق؟ - Live Talk - الحلقة ١٢٣ | 2025
10:30 | 2025-09-23
Play
ما مستقبل صناعة المحتوى في العراق؟ - Live Talk - الحلقة ١٢٣ | 2025
10:30 | 2025-09-23
ناس وناس
Play
ناس وناس
علوة الرشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢١ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-23
Play
علوة الرشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢١ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-23
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
Play
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
خط أحمر
Play
خط أحمر
عصـ.ابة التسليب في البلديات في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-21
Play
عصـ.ابة التسليب في البلديات في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-21
عشرين
Play
عشرين
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
Play
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
رحال
Play
رحال
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
Play
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
Biotic
Play
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
Play
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
العلاوي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٢ | 2025
05:00 | 2025-09-24
Play
العلاوي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٢ | 2025
05:00 | 2025-09-24
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
معامل مغلقة… من المسؤول عن موت الصناعة العراقية؟ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢١ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-23
Play
معامل مغلقة… من المسؤول عن موت الصناعة العراقية؟ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢١ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-23
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-23
Play
العراق في دقيقة 23-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-23
Live Talk
Play
Live Talk
ما مستقبل صناعة المحتوى في العراق؟ - Live Talk - الحلقة ١٢٣ | 2025
10:30 | 2025-09-23
Play
ما مستقبل صناعة المحتوى في العراق؟ - Live Talk - الحلقة ١٢٣ | 2025
10:30 | 2025-09-23
ناس وناس
Play
ناس وناس
علوة الرشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢١ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-23
Play
علوة الرشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢١ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-23
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
Play
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
خط أحمر
Play
خط أحمر
عصـ.ابة التسليب في البلديات في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-21
Play
عصـ.ابة التسليب في البلديات في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-21
عشرين
Play
عشرين
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
Play
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
رحال
Play
رحال
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
Play
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
Biotic
Play
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
Play
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19

اخترنا لك
العبودي يضع حجر الأساس للمنظومة تحت الحرجة والمختبرات المركزية لتعزيز البحث العلمي
08:08 | 2025-09-24
مجلس الخدمة يعلن أسماء وجبة جديدة من المتقدمين على التعيينات
07:24 | 2025-09-24
ضجة في الكويت.. توقيف مرام البلوشي على خلفية تعاطي مواد ممنوعة
05:46 | 2025-09-24
هل ستؤثر العقوبات الأممية على تصدير النفط الإيراني؟.. وزير النفط يجيب
05:31 | 2025-09-24
مؤتمر الاتصالات الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في معرض بغداد الدولي
05:22 | 2025-09-24
السامرائي يتابع ميدانيا سير أعمال المشاريع الخدمية في سامراء (صور)
05:11 | 2025-09-24

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.