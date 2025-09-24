الحمى النزفية في العراق: 42 وفاة و296 إصابة منذ بداية العام

وقال المتحدث الرسمي باسم ، ، إنه تم تسجيل 42 حالة وفاة في الحمى النزفية من ضمن 296 حالة مؤكدة خلال التسعة أشهر الماضية منذ بداية العام الحالي ولغاية الآن، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأكد أن الحالات المؤكدة توزعت بين 114 حالة سجل وفاة 11 منهم و34 حالة مؤكدة في في جانب سجل وفاة ستة أشخاص منهم، وتسجيل 27 حالة في ووفاة ثلاث حالات، و23 حالة في واسط وتسجيل وفاة ثلاث حالات.وأضاف البدر، أن شهدت تسجيل 19 حالة مؤكدة مع تسجيل حالة وفاة واحدة، فيما تم تسجيل 16 حالة مؤكدة في ووفاة أربع حالات من ضمنها، و13 حالة في ووفاة حالة واحدة، و11 حالة مؤكدة في ، وتسع حالات في وتسجيل ثلاث حالات وفاة من ضمنها، فضلاً عن تسجيل ست حالات مؤكدة لكلٍّ من بغداد جانب الكرخ ودهوك مع تسجيل وفاة ثلاث حالات للأخيرة.وأكد المتحدث الرسمي، تسجيل خمس حالات مؤكدة في ووفاة أربع منهم، وثلاث حالات في الأشرف وحالتي وفاة، وكذلك إصابتان في بابل ووفاة حالة واحدة، وتسجيل حالتين لكل من وأربيل وصلاح الدين مع عدم وجود وفيات من بينهم، وأخيراً تسجيل حالة واحدة لكلٍّ من والأنبار مع عدم وجود وفيات من بينهم.وأفاد البدر بأن الوزارة لديها حملات توعية وإجراءات خاصة للوقاية من الإصابة بالحمى النزفية، لكونه متوطن من سبعينيات القرن الماضي، لافتاً إلى أن أغلب الإصابات هي لتجّار المواشي ومربي أغنام وقصابين وجميع الفئات معرضة للإصابة به ما لم يتم اتخاذ التدابير لكل فرد.