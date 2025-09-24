بغداد مرشحة لتكون عاصمة السياحة الإسلامية 2028.. العراق يتحرك رسمياً

وقال المتحدث باسم الوزارة، ، إن "موضوع اختيار عاصمة للسياحة الإسلامية عام 2028، نوقش خلال اللقاء الذي جمع وزير التخطيط مع ممثلة الإسلامي"، بحسب .وأوضح الهنداوي انه "تمت مناقشة الأسباب أو العوامل التي تدعو لاختيار بغداد عاصمة للسياحة الإسلامية خلال اللقاء الذي جرى بين وزير التخطيط وممثلة منظمة العمل الإسلامي، كون بغداد تتميز بعمق تاريخي وعربي وإسلامي، وأيضا فيها معالم سياحية وحضارية وفكرية وتراثية، وما تحويه من تاريخ عميق، ما يؤهلها لأن تكون عاصمة للسياحة الإسلامية".وبين الهنداوي أن " سيقدم طلباً رسمياً من خلال ، ووزارة الخارجية الى منظمة العمل الإسلامي، لاختيار بغداد عاصمة للسياحة الإسلامية في عام 2028".وتابع انه "سيجري العمل على ذلك خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم توجيه رسمي من العراق الى الجهات المعنية في هذا المجال، من أجل الاتفاق على اختيار بغداد عاصمة للسياحة الإسلامية".