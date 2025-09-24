السامرائي يتابع ميدانيا سير أعمال المشاريع الخدمية في سامراء (صور)

وذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " اطلع على مشروع شارع 100، ورفع الساتر عن مدخل حي الكفاءات من جهة حي الدوانم، والحي الصناعي وشارع 50 إضافة إلى متابعة سير العمل ورفع العوائق أمام تكملة الشارع".وتابع، انه "تم خلال الزيارة التأكيد على أهمية الإسراع في إنجاز هذه المشاريع لما لها من أثر مباشر في تسهيل حركة المواطنين وتحسين الواقع الخدمي في المنطقة".