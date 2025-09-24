هل ستؤثر العقوبات الأممية على تصدير النفط الإيراني؟.. وزير النفط يجيب

وبحسب موقع "شانا" التابع لوزارة النفط الإيرانية، قال الوزير: "واجهنا في السنوات القليلة الماضية قيوداً شديدة للغاية بسبب العقوبات الأميركية التعسفية وأحادية الجانب، لذا فإنّ عقوبات لن تُضيف في الواقع أي شيء جديد إلى هذا الوضع".وقال الإيراني، على هامش اجتماع : "إن آلية الزناد لن تخلق قيوداً مزعجة جديدة في مجال مبيعات النفط".وتمثّل الخطوة الجولة الرابعة من العقوبات الأميركية على مبيعات النفط الإيرانية، منذ أن أعلن في شباط/فبراير، استئناف سياسة "أقصى الضغوط" على بهدف خفض صادراتها من الخام إلى الصفر.