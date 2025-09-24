ضجة في الكويت.. توقيف مرام البلوشي على خلفية تعاطي مواد ممنوعة

مستدعيةً بهذا الفعل السلطات العامة التي أوقفتها وقبضت عليها، وتم حجزها الآن في مخفر ، ولا تزال على ذمة التحقيق بعد إحالتها إلى السجن المركزي، مع وقفها لمدة 21 يوم، فقد تم ضبطها في منطقة حولي قبل أيام، وأجريت عليها الفحوصات الطبية.أظهرت نتيجة التحاليل تواجد مواد محظورة في دم الفنانة مرام، وهو ما جعل محاميها يبادر بمتابعة القضية قبل أن يصدر حكم نهائي في حقها.جدير بالذكر أن الفنانة الكويتية كانت قد أعلت زواجها الشهر الماضي بعد أن انفصلت عن زوجها السابق حسين الصالح، وكان زواجهما قد أثمر 3 أبناء وتم الانفصال بعد واحد وعشرين سنة، لتعلن الآن عن الزواج مجددًا إلا أن سعادتها لم تتم بحدث توقيفها.