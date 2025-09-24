مجلس الخدمة يعلن أسماء وجبة جديدة من المتقدمين على التعيينات

وذكر المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم اليوم الإعلان عن أسماء الوجبة الثامنة عشر من المتقدمين بعد تدقيقها، من مبدأ الشفافية والنزاهة".وأضاف: "على جميع المتقدمين مراجعة بياناتهم ومراسلة الايميل الخاص بشؤون المواطنين في حال وجود اي خطأ وارد ليتم تصحيحه"، موضحة ان "باقي القوائم ستعلن تباعا".وذكر ان "المجلي سيقوم بإرسال البيانات الى لعمل التقاطع الوظيفي".