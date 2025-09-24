العبودي يضع حجر الأساس للمنظومة تحت الحرجة والمختبرات المركزية لتعزيز البحث العلمي

وفي كلمته خلال الاحتفالية التي حضرها أعضاء الملاك المتقدم ورؤساء الجامعات والمستشارون وممثلو هيأة الطاقة الذرية العراقية وعدد من البعثات الدبلوماسية أكد أن هذا المشروع يشكل حاضنة علمية وبيئة استراتيجية متكاملة لتطوير المقاربات البحثية وتعزيز جودة مخرجات البحث العلمي مشيراً إلى أن بيئة المختبرات صُمّمت على وفق أحدث المعايير الدولية لتمنح الباحثين فضاء رحبا للابتكار وفرصا واسعة لتنمية المهارات العلمية المتقدمة في مختلف التخصصات.وفيما يتعلق بالمنظومة تحت الحرجة، أوضح وزير والبحث العلمي أن الوزارة وهي تشرع بهذا المسار الاستراتيجي تضع لبنة أساسية لمستقبل علمي واعد أمام أجيال من الطلبة والباحثين ويتيح لهم المشاركة في تجارب نوعية تمهد الطريق نحو الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتوظيفها في المجالات التنموية.وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس هيأة الطاقة الذرية العراقية أن المنظومة تحت الحرجة بما توفره من بيئة بحثية متقدمة تمثل ركناً محورياً في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتمثلة بالتعليم الجيد وتمنح الطلبة فرصاً عملية للتدريب وتفتح آفاقاً واسعة للبحث التطبيقي بما يسهم في تعزيز جودة المخرجات الجامعية.وتضمنت الاحتفالية كلمات وفيلماً وثائقياً جسّد أهداف المشروع وأبعاده الاستراتيجية فيما اختتمت الفعاليات بمراسم وضع حجر الأساس لمشروع المختبرات المركزية والمنظومة تحت الحرجة بمشاركة رؤساء الجامعات والمستشارين.