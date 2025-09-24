الإطاحة بعدد من تجار المخدرات في 3 محافظات

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، أنه "بجهد استخباري حثيث استطاعت المفارز الميدانية التابعة الى والأمن بوزارة الدفاع من تنفيذ واجبات منفصلة في وبابل والمثنى، أسفرت عن القاء القبض على عدد من تجار ومروجي المواد المخدرة وبالجرم المشهود".وأشارت الى انه "تم القبض بعد استحصال الموافقات القضائية وصدور مذكرات قبض بحقهم وفق احكام المادة (28) مخدرات"، لافتة الى انه "تم تدوين اقوالهم بدائيا وقضائيا واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".