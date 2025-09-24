تحديثات جوية.. ترقبوا يوم غد

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "التوقعات تشير إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال نهاية الأسبوع في عموم مدن البلاد عدا الغربية منها".وأضافت "متوقع أن تتجاوز الـ 40 °م بقليل في المناطق الوسطى والجنوبية"، مرجحا "أن يستمر هذا الارتفاع لفترة تتراوح بين 4 - 5 أيام، يعقبه انخفاض تدريجي في درجات الحرارة".