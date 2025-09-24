التربية تحدد موعد اعلان نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني

وذكر اعلام الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "اعلان نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني سيكون في الأسبوع المقبل".يذكر ان أعلنت يوم الاثنين الماضي نتائج الثالث متوسط الدور الثاني.