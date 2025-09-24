في العراق.. الأرض تهتز وخريطة تحدد مكان الظاهرة

ووفقا لبيان القسم الذي تلقته ، انه "سجل خلال الفترة من 16 الى 23 أيلول الحالي 15 هزة أرضية في والمناطق المجاورة".وأضاف ان "12 هزة منها ضربت الأراضي العراقية غالبيتها في قضاء "، مشيرا الى ان "قوة الهزات تراوحت بين 1 الى 3.2 درجة".