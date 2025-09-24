محاولات للاستيلاء على أراض في البصرة والأهالي يناشدون السوداني: نسكنها منذ 400 عام

وقال مراسل ، ان "أهالي منطقة الشرامخة التابعة إلى ناحية الشافي بقضاء الدير في ناشدوا رئيس بالتدخل لمنع الاستحواذ على اراضيهم التي سكنوها منذ أكثر من 400 عام".وأضاف ان "الأهالي طالبوا بتمليك أراضيهم خصوصا وإن القوانين العراقية النافذة ومنها قانون تمليك الأراضي الأميرية الزراعية رقم (117 لسنة 1970) وتعديلاته تنص بشكل واضح على أن الأرض تُملك لمستغليها ومَن يزرعونها ويعمرونها فعلياً، خاصة إذا مضى على إشغالهم لها عشرات السنين"، لافتا الى ان "ذلك ينطبق بصورة أوضح على أبناء منطقة الشرامخة الذين تجاوز وجودهم على هذه الأرض أربعة قرون كاملة، أي قبل نشوء الحديثة نفسها".