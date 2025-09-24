وذكرت المديرية، في بيان ورد لـ ، أنه "تمكن رجال الاستخبارات العسكرية من احباط عملية ادخال 245 ألف حبة مخدرة من نوع كبتاكون، كانت مهربة عبر منطاد (بالون)، قادمة من ، في خطوة مبتكرة للتهريب، لكن يقظة رجال الاستخبارات العسكرية، والمتابعة الدقيقة احبطت هذه العملية التي كانت تهدف الى نشر آفة في ".وأشارت الى انه "تمكن رجال المديرية من القاء القبض على أحد تجار المخدرات في بعملية أخرى، ليكون في قبضة العدالة وسينال جزاءه العادل".