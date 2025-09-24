3000 منزل في الاعظمية في ظلام دامس (صور)

وقال احد أبناء المنطقة لـ ، انه "تم ابلاغ صاحب المولدة الوحيدة في المنطقة برفعها دون معرفة الأسباب".وأضاف انه "لا يوجد أي سبب لرفع المولدة"، مشيرا الى ان "صاحب المولدة يساعد الفقراء بمنحهم مجانا".فيما ذكر مواطن اخر ان "صاحب المولدة ملتزم بساعات تشغيل"، لافتا الى ان "هذه المولدة هي الأفضل في منطقة الاعظمية".وناشد "الجهات المختصة بالتدخل والسماح لصاحب المولدة بالتشغيل"، لافتا الى ان "هناك أطفال وطلاب بحاجة الى الكهرباء".