بوادر الشتاء بدأت.. امطار في هذه المناطق غدا

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "نهار يوم غد الخميس سيكون الطقص صحوا إلى غائم جزئي بشكل عام في اغلب المدن".وأضافت "مع دخول ساعات المساء والليل، تزداد كثافة السحب تدريجياً في سماء مدن شمال البلاد والأنبار".وذكرت انه "بفعل هذا النشاط للسحب، تتهيأ فرص لهطول زخات خفيفة من الأمطار في أماكن متفرقة، لتشمل بعض مناطق شمال البلاد وغرب بصورة محدودة".