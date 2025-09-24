السامرائي يزور غربي نينوى.. تأكيد على أهمية التواصل مع الأهالي

أكد رئيس تحالف العزم ، الأربعاء، أهمية التواصل المباشر مع الأهالي وذلك زيارته غربي .

وقال التحالف في بيان، "زار رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى ، المهندسة فوزة محمد اللويزي، عضو التحالف، في قرية تمارات غربي ، برفقة وفد نيابي وعدد من قيادات تحالف العزم، حيث جرى اللقاء بحضور عدد من وجهاء وأبناء القرية".

وتناول اللقاء وفق البيان "شؤون تمارات واحتياجاتها الخدمية والاجتماعية، مع التأكيد على أهمية التواصل المباشر مع الأهالي ودعم المبادرات التي تسهم في تحسين واقع القرية وتعزيز استقرارها"، فيما عبّر الحضور عن "دعمهم لمشروع تحالف العزم وثقتهم في رؤيته الوطنية واستحقاقات المرحلة المقبلة".