12 ساعة في اليوم.. فتح طريق بغداد – موصل من جهة النباعي أمام الشاحنات

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إنه "تمت المباشرة بفتح طريق ( -بغداد) من جهة أمام حركة عجلات الحمل مروراً بمحطة "وزن النباعي" شمالي العاصمة".وأضافت القيادة، أن "فتح الطريق سيكون من الساعة السادسة مساءً الى السادسة صباحاً وبواقع (١٢) ساعة يومياً"، مبينة ان "ذلك يأتي لتقليل الزخم المروري والتخفيف عن كاهل المواطنين".