طقس يوم غد الجمعة.. حرارة ثلاثينية في الوسط وأربعينية في الجنوب

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "غداً الجمعة سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبينة ان "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الجمعة في جميع محافظات ، كالتالي: 31، دهوك 32، 34، وكركوك والأنبار 37، وصلاح الدين وكربلاء 38، الأشرف وديالى وبابل والديوانية والمثنى 39، واسط وذي قار 40، والبصرة 41".وأضافت الهيئة، أن "يوم السبت سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق""، مضيفة أن "الأحد القادم سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية".