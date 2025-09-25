الإعلام والاتصالات تحذر من إعادة تمثيل الجرائم في البرامج التلفزيونية

وبحسب بيان لها، أشارت الهيئة في خطابها الموجه إلى أن "بعض المؤسسات الإعلامية تبث محتوى غير مسؤول يتضمن تصويراً للمتهمين وهم يعترفون بجرائمهم ويعيدون تمثيل الأحداث بطريقة تمسّ كرامة الإنسان وتسهم في تعليم سلوك الجرائم عن غير قصد، بعنوان الكشف عن الجرائم ومعاقبة مرتكبيها، مما يتسبب بتضليل الرأي العام ويؤثر على مجريات التحقيق ويوصل رسائل سلبية خصوصا الى شرائح الأطفال واليافعين والفتيان".وأكدت الهيئة، أن "هذا السلوك يمثل تجاوزاً للمادة (ثانيا/1/هـ) من لائحة البث الإعلامي، التي تحظر الترويج أو التمثيل العلني لأي شكل من أشكال السلوك الإجرامي أو إعادة تمثيله أو تشجيعه أو تبريره".ودعت الهيئة، الجهات المسؤولة إلى "وقف هذه الممارسات الإعلامية فوراً، واحترام خصوصية الأفراد وحقوقهم القانونية، وعدم استباق نتائج التحقيق أو إصدار أحكام إعلامية بحق المتهمين قبل صدور أحكام قضائية قطعية بحقهم".وشدد الهيئة على "ضرورة التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة في جميع الحالات التي تستوجب التغطية الإعلامية لقضايا جنائية"، مؤكدةً حرصها على "انفاذ القانون وتوجيه الإعلام نحو ممارسات مسؤولة تخدم العدالة وتحفظ كرامة الإنسان".