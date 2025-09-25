العراق أمام تحديات الجفاف.. خطة زراعية شتوية "مقيدة" بسبب أزمة المياه

وتشهد البلاد ظروفاً استثنائية ناجمة عن قلة الإيرادات المائية وتزايد مؤشرات الجفاف، ما انعكس بصورة مباشرة على وضع الخزين المائي في السدود والخزانات، وأثر أيضاً في إعداد الخطة الزراعية للموسم الشتوي المقبل.، أوضح أن الوضع الحالي يختلف عن العام الماضي الذي شهد فسحة من المياه المخزونة في السدود الرئيسة مثل وحديثة والثرثار والحبانية، مشيراً إلى أن الخزين المائي الحي بدأ يتراجع بشكل خطر، وهو ما سبق أن أكدته .وبين أن التعامل مع ملف المياه يتطلب حذراً شديداً وتوجيهاً مدروساً يحدُّ من الهدر والضياع، مشدداً على أن إجراءات الترشيد يجب أن تشمل جميع القطاعات، من الزراعة إلى الصناعة والاستخدامات المنزلية.وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على إعداد خطة زراعية شتوية مقيدة تأخذ في الاعتبار محدودية الموارد المائية، مع التوجه إلى تشجيع في الري واستخدام اساليب بديلة تحقق إنتاجية مناسبة بأقل كمية ممكنة من المياه.وأكد أن الإدارة الرشيدة للموارد المائية أصبحت ضرورة ملحة، لافتاً إلى أن الأمن الغذائي والزراعة يرتبطان بشكل مباشر بقدرة الدولة على ضبط استخدام المياه وتوزيعها بشكل يضمن الاستدامة.ونوه القيسي بأن الوزارة تتجه نتيجة ندرة المياه إلى الاستثمارات التي تعتمد على استخدام كميات مياه قليلة مقابل وفرة إنتاجية، وتشجيع العمل على تطوير قطاع الثروة الحيوانية، وكذلك التصنيع الغذائي.