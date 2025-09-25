الصفحة الرئيسية
"فيفا" يدرس شكوى التلاعب في المباريات لمصلحة برشلونة
المزيد
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-541869-638943860225884522.jpg
2917 عقداً متوقفاً.. حلول حكومية لإعادة تشغيل مشاريع بقيمة 18 تريليون دينار
محليات
2025-09-25 | 04:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
66 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
كشفت
وزارة التخطيط
عن وضع حلول ومعالجات استراتيجية شاملة أسهمت في استئناف العمل بـ 1174 مشروعاً متلكئاً، مبينة أن الأولوية لمشاريع القطاعين الصحي والتربوي.
وقال المتحدث باسم الوزارة،
عبد الزهرة الهنداوي
، إن "الوزارة وضعت خريطة طريق لمعالجة المشاريع المتلكئة والمتوقفة، بغية استمرار العمل بها وإكمالها وفق السقوف الزمنية المحددة مسبقاً، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المالية والجهود المبذولة".
وأوضح الهنداوي، أن العدد الإجمالي للعقود المتلكئة كانت تبلغ 2917 عقداً، منها 1255 ضمن مشاريع الوزارات المدرجة ضمن البرنامج الاستثماري، و1673 ضمن مشاريع المحافظات في إطار برنامج تنمية الأقاليم.
ولفت الهنداوي إلى أن حجم الالتزامات المالية المترتبة على تنفيذ هذه العقود يبلغ أكثر من 18 تريليون دينار، وهو ما يعكس أهمية هذه المشاريع في تطوير البنى التحتية والخدمات في مختلف المحافظات.
وأشار المتحدث باسم الوزارة، إلى معالجة 1174 مشروعاً متلكاً في مختلف المحافظات، إذ تم تذليل العقبات ووضع خريطة طريق واضحة لإكمالها ودخولها الخدمة بما يخدم المواطنين ويعزز جودة الخدمات المقدمة لهم.
وبين أن
لجنة الأمر الديواني
45 لحسم ملف المشاريع المتلكئة والمتوقفة، وضعت حلولاً شاملة تتوزع على ثلاثة محاور رئيسية، الأول يتعلق باستئناف العمل بالمشاريع التي لا تعاني من أي تعارضات أو معوقات، بينما يركز الثاني على معالجة المشكلات والمعوقات التي تواجه بعض المشاريع، بما في ذلك التعارضات والصعوبات الأخرى، وقد تمت المباشرة بأعمال هذه المشاريع فور معالجة المشكلات، أما المحور الثالث فيتعلق بالمشاريع التي تحتاج إلى زيادة التخصيصات المالية، لا سيما تلك التي توقفت لفترات طويلة وتعاني من الانحدار أو الاندثار، إذ تم وضع الخطط اللازمة لإعادة إنعاش هذه المشاريع وضمان استمرار تنفيذها.
وأشار الهنداوي إلى أن الأولوية كانت لمشاريع القطاع الصحي والتربوي نظراً لأهميتهما المباشرة في حياة المواطنين، إذ تم إنهاء ملف المستشفيات المتلكئة بعد تدشين أكثر من 15 من أصل 70 مستشفى، ضمن ما يعرف بالمستشفيات الألمانية والتركية، فيما يجري العمل على إنجاز العدد المتبقي بعد اتخاذ المعالجات والإجراءات اللازمة بهدف إدخالها للخدمة قريباً، كما تم تدشين عشرات المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مختلف محافظات البلاد، ضمن الجهود المستمرة لتطوير القطاع التعليمي وتحسين البيئة التعليمية أمام الطلبة.
وأكد الهنداوي، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تسعى
وزارة التخطيط
من خلالها إلى متابعة تنفيذ المشاريع المتلكئة والمتوقفة، وتقديم الدعم اللازم للجهات المعنية لإنجاز المشاريع ضمن المدد الزمنية المحددة، ما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز من استقرار التنمية في جميع المحافظات.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الحمداني يعلن إعادة تشغيل مشروع ماء الرضوانية الكبير
11:54 | 2025-08-29
مجلس النواب يرفع جلسته بعد 18 دقيقة من عقدها
08:55 | 2025-08-27
مرصد اقتصادي عراقي: إعادة تشغيل خط كركوك–بانياس يتطلب أكثر من 400 مليون دولار
06:38 | 2025-08-12
الرافدين: رفع الدفعة الثامنة من مبادرة الريادة والتميز بقيمة مليار دينار
09:57 | 2025-09-02
2917 عقداً متوقفاً
حلول حكومية لإعادة تشغيل مشاريع بقيمة 18 تريليون دينار
عبد الزهرة الهنداوي
لجنة الأمر الديواني
السومرية نيوز
وزارة التخطيط
سومرية نيوز
عبد الزهرة
لجنة الأمر
السومرية
+A
-A
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المرور: قرار منع المركبات الخصوصي بالعمل كأجرة يشمل شركات "التاكسي"
محليات
36.15%
08:00 | 2025-09-23
المرور: قرار منع المركبات الخصوصي بالعمل كأجرة يشمل شركات "التاكسي"
08:00 | 2025-09-23
بوادر الشتاء بدأت.. امطار في هذه المناطق غدا
محليات
30.07%
13:16 | 2025-09-24
بوادر الشتاء بدأت.. امطار في هذه المناطق غدا
13:16 | 2025-09-24
الدولار يغير بوصلته.. ارتفاع بعد سلسلة تراجعات في بغداد
اقتصاد
17.79%
09:28 | 2025-09-24
الدولار يغير بوصلته.. ارتفاع بعد سلسلة تراجعات في بغداد
09:28 | 2025-09-24
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
15.99%
03:32 | 2025-09-24
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في العراق اليوم
03:32 | 2025-09-24
المزيد
اخترنا لك
التعليم تمنح 5 درجات إضافية لمعالجة حالات الطلبة في الدور الثاني
04:42 | 2025-09-25
خطة تمتد 15 عاماً.. الضمان الصحي في طريقه لتغطية جميع العراقيين تدريجياً
03:56 | 2025-09-25
انتخابات 2025.. رصد إلكتروني وعقوبات تصل للسجن بحق المخالفين للحملات الانتخابية
03:51 | 2025-09-25
العراق أمام تحديات الجفاف.. خطة زراعية شتوية "مقيدة" بسبب أزمة المياه
03:48 | 2025-09-25
الإعلام والاتصالات تحذر من إعادة تمثيل الجرائم في البرامج التلفزيونية
03:32 | 2025-09-25
العدل تعلن استحداث دائرة كاتب عدل "وانه" في نينوى
03:12 | 2025-09-25
