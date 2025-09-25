التعليم تمنح 5 درجات إضافية لمعالجة حالات الطلبة في الدور الثاني

وذكرت الوازرة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " وافق على إضافة 5 درجات لمعالجة حالات الطلبة في الدور الثاني في جميع الكليات والجامعات الاهلية والحكومية".وجاء في نص القرار:أولا/ المواد الدراسية المشمولة بالامتحان التقويمي:أ- منح (5) خمس درجات مساعدة على الدرجة النهائية في الدور الثاني لكل مادة من المواد الدراسية المشمولة بالامتحان التقويمي حصراً ولجميع حالات المعالجة.ب- تخويل مجالس الكليات/الجامعات صلاحية منح (5) خمس درجات مساعدة لمعالجة الحالات الحرجة في مواد التقويمي.ثانيا/ المواد الدراسية غير المشمولة بالامتحان التقويمي:تمنح (5) خمس درجات مساعدة لمعالجة حالات الطلبة في الدور الثاني لتقليل عدد المواد الراسبين بها أو تغيير حالتهم من الرسوب إلى النجاح أو العبور.