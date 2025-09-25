الصفحة الرئيسية
رابطة شركات السفر والسياحة تستقبل السفير الإسباني لبحث تعزيز التعاون المشترك
محليات
2025-09-25 | 06:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
273 شوهد
السومرية نيوز
ـ محلي
استقبلت الهيئة الإدارية لرابطة شركات السفر والسياحة في
العراق
اليوم الخميس في مقرها في العاصمة
بغداد
السفيرة (اليثيا ريكو
بيريز
ديل بولغار) سفيرة المملكة
الإسبانية
في العراق، لبحث سبل التعاون السياحي المشترك.
وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "السفيرة
الإسبانية
أعربت عن تقديرها العميق لحفاوة الاستقبال واهتمام الرابطة بتعزيز الشراكة مع إسبانيا"، مؤكدة "رغبة بلادها في توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والسياحي، مشيدة بفرص الاستثمار السياحي والنمو والتطور المتصاعد في السوق العراقية".
وتابعت، ان "السفارة تدعم الكامل لتسهيل التواصل بين المؤسسات والشركات الإسبانية والعراقية على صعيد المجال السياحي في مجالات مختلفة، وخاصةً فيما يتعلق بالمشاركات في النشاطات والفعاليات والمعارض السياحية بين البلدين".
بدوره، أكد
رئيس رابطة
شركات السفر والسياحة في
العراق
، حيدر
عامر الدجيلي
، عن سعادته بزيارة السفيرة الإسبانية إلى مقر الرابطة للغرض الاطلاع عن قرب بعمل واستراتيجية الرابطة، الذي تهدف إلى الانفتاح على جميع الدول وخلق تفاهمات وبرامج مشتركة تهدف إلى تطوير عمل شركات السفر والسياحة وفتح افاق جديدة للقطاع السياحي".
وأشار الدجيلي إلى أن "الرابطة تعمل بتنسيق مع
السفارة الإسبانية
في
بغداد
وسفارة العراق في
مدريد
وبدعم
مكتب رئيس الوزراء
وإشراف
وزارة الثقافة
وهيئة السياحة العراقية لغرض وضع اللمسات الأخيرة للمشاركة بجناح رسمي يمثل جمهورية العراق في معرض فيتور السياحي في كانون الثاني FITUR 2026 في مدريد والعمل على إبراز العراق كوجهة سياحية امام العالم وخلق فرص للاستثمار السياحي".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
