التربية تعلن اسماء المقبولين للدراسة خارج العراق

– محليات



أعلنت ، اليوم الخميس، اسماء المقبولين للدراسة خارج من المتقدمين للإجازة الدراسية وفق قانون ۲۰ لسنة (۲۰۲۰) للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥.



وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز ان أعلنت اسماء المقبولين للدراسة خارج من المتقدمين للإجازة الدراسية وفق قانون ۲۰ لسنة (۲۰۲۰) للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ وحسب الجداول المدرجة في الأدنى: اضغط هنا



