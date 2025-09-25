الرافدين يطلق الدفعة الـ(21) من مبادرة الريادة والتميز

وذكر المصرف في بيان أنه "تم إطلاق الدفعة الـ(21) من مبادرة الريادة والتميز لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبمبلغ إجمالي قدره مليار دينار عراقي وبعدد 80 قيداً".وأضاف أن "هذه الدفعة تأتي استمراراً للجهود الرامية إلى تمويل روّاد الأعمال والشباب ضمن "، مؤكداً أن "عدد القيود الممولة بلغ 2583 قيداً والقيمة الكلية للمبالغ الممنوحة لغاية الآن بلغت 33،941،000،000 دينار عراقي، مما يعكس التزام المصرف بدعم المشاريع الريادية المساهمة في بناء ".