السوداني يؤكد دعمه لشريحة الصيادلة ضمن مسار الحكومة في تعزيز الخدمة الدوائية

وقال في تدوينة على منصة "اكس"، تابعتها ، إنه "تحية اعتزاز كبيرة لصيادلة في ذكرى اليوم العالمي للصيادلة، بما يضطلعون به من أدوار مهمة في تنمية العراق والمساهمة في تحقيق أمنه الصحي".وأكمل: " نؤكد دعمنا وإسنادنا هذه الشريحة الأساسية ضمن مسار حكومتنا في تعزيز الخدمة الدوائية، وتوفير العلاج لأبناء شعبنا، بالجودة والوفرة والإنتاج الوطني، الذي يتصاعد بأرقام ومستويات ونوعيات تدعو إلى الفخر".وتابع: "الصيادلة والباحثون والعاملون في هذا الحقل العلمي هم التقدّم المنشود في صناعة الأدوية لتلبية حاجات شعبنا، وهي مثابة شرف لكلّ من يعمل على تحقيق هذه الأهداف".