توجيه أمني يخص الاحتفال باليوم "الوطني العراقي"

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه " تنفيذاً لتوجيهات دولة القائد العام للقوات المسلحة وضمن الاستعدادات الجارية للاحتفال باليوم الوطني العراقي الذي يوافق الثالث من تشرين الأول، أطلقت قيادة العمليات وبإيعاز مباشر من الفريق الدرع الركن حملة من خلال تشكيلاتها الامنية في وزارتي الدفاع والداخلية لاستبدال ورفع الاعلام العراقية فوق مباني الدوائر والمؤسسات الحكومية كافة والأماكن العامة، حيث باشر والتوجيه المعنوي قيادتنا بالتعاون مع باستبدال ورفع الإعلام العراقية فوق مباني (شارع _ _القشلة _المتصرفية _ الثانوية المركزية) في جانب ".ودعت القيادة عمليات جميع المؤسسات والدوائر الحكومية الى "استبدال الاعلام العراقية في المباني الخاصة بهم وذلك بهدف اظهار هذه المناسبة المعبرة عن قيمة الانتماء للوطن والتمسك بوحدة شعبنا بوطنية عالية".