انقطاع مؤقت لمياه الشرب في مركز البصرة



أعلنت ، اليوم الخميس، عن إطفاء مشاريع ماء مركز المحافظة يوم السبت المقبل الموافق 27 أيلول 2025، باستثناء مشروع ماء البراصية، وذلك لإجراء أعمال صيانة على أحد الأنابيب الناقلة.



ودعت المديرية في بيانها، أهالي مركز المحافظة إلى ملء خزاناتهم المنزلية مسبقاً وترشيد استهلاك المياه لحين استكمال أعمال الصيانة وإعادة الضخ.



وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة معالجة الأعطال وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.