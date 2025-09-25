حريق داخل "كرفانين" مخصّصين كسكن للمنتسبين في بغداد

وأوضح المصدر لـ ، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد النيران بشكل كامل، مشيراً إلى أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية تُذكر، واقتصر الضرر على الخسائر المادية فقط.وأكد أن الجهات المختصة باشرت بالتحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.