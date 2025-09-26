الصيف لا يرغب بالرحيل.. اثاره مستمرة حتى الأسبوع القادم

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد السبت سيكون صحوا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبينة ان "طقس يوم الاحد سيكون صحوا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأضافت ان "طقس الاثنين المقبل سيكون صحوا مع ارتفاع في درجات الحرارة"، لافتة الى ان "طقس الثلاثاء سيكون صحوا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".