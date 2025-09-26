أين رواتب الموظفين؟

قلق متصاعد بين الموظفينفي بعض الوزارات، أعرب موظفون عن استيائهم من "التأخير المتكرر في استلام رواتبهم الشهرية"، مؤكدين أن "هذا التأخير يربك حياتهم اليومية، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء المالية".ويقول أحد الموظفين "نعتمد كلياً على الراتب الشهري لتغطية مصاريف العائلة، والتأخير المستمر يجعلنا في من أمرنا، فلا نعرف كيف ندير التزاماتنا اليومية".تساؤلات حول الأسبابويتداول الموظفون جملة من الأسئلة "هل هناك أزمة سيولة مالية لدى الدولة تعيق صرف الرواتب في وقتها المحدد؟، أم أن التأخير ناجم عن إجراءات محاسبية وإدارية بين والوزارات الأخرى؟، ولماذا يتكرر هذا الأمر بشكل شهري رغم الوعود الرسمية بانسيابية الصرف؟".جهات حكومية توضحفيما أكد خبير أن “"عملية صرف الرواتب تمر بمراحل متعددة، تبدأ من استحصال التمويل وتدقيق البيانات وصولاً إلى إطلاق التمويل إلى المصارف، وأي خلل في إحدى هذه الحلقات يؤدي إلى التأخير".وأضاف أن "الوزارة تعمل على إيجاد حلول تقنية وإدارية لتقليص فترة المراجعات والتدقيق، بما يضمن صرف الرواتب في وقتها".مخاوف من تفاقم الأزمةورغم هذه التطمينات، ما يزال التخوف قائماً بين الموظفين من أن يصبح التأخير أمراً معتاداً، خاصة مع تكراره شهرياً.بعض الموظفين أشاروا إلى أنهم "يلجأون إلى الاستدانة أو الاقتراض لتغطية احتياجات أسرهم، بانتظار صرف الراتب".ويخشى كثيرون أن يشير استمرار المشكلة إلى أزمة مالية أوسع قد تنعكس على استقرارهم الاقتصادي.دعوات للإصلاح والشفافيةخبراء في الشأن الاقتصادي يرون أن "حل هذه الأزمة يتطلب شفافية أكبر من الجهات الحكومية في إعلان الأسباب الدقيقة للتأخير، مع إصلاحات إدارية تسرّع آليات التدقيق والتمويل".واكد مراقبون ان "غياب الوضوح الرسمي يفتح المجال أمام الشائعات، وعلى الحكومة أن تقدم بيانات دقيقة للرأي العام لطمأنة الموظفين وضمان عدم تكرار هذه الأزمة".وبين القلق الشعبي والتطمينات الرسمية، يبقى ملف تأخر الرواتب من أبرز التحديات التي تواجه الموظف العراقي اليوم، حيث يترقب الجميع خطوات عملية تعالج الخلل وتعيد الثقة بانسيابية صرف المستحقات المالية دون تأخير.