المفوضية تصدر تحذيرا شديدا للمرشحين

وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية مهند الصراف في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "المفوضية تعمل مع الجهات الساندة وبالتعاون مع لمكافحة التطرف والهدف منه إرشاد المرشحين مع قرب العملية الانتخابية الى عدم إلى الخطاب المتطرف وعدم سلك طريق غير سوي".وأشار الى أن "مفوضية الانتخابات لديها إجراءات قانونية ومن ضمنها عدم التجاوز على هذه الإجراءات، وهناك عقوبات خاصة بعملية الترشيح".وأوضح الصراف أنه "من ضمن هذه العقوبات، عقوبة قد تصل إلى الإبعاد من الانتخابات في حال عدم التزام المرشح بآلية الدعاية الانتخابية وهي: المفوضية تقوم بإخبار المرشح بأن هذا العمل غير صحيح من خلال عمليات الرصد التي تقوم بها المفوضية، ومن ثم إرشاده مرة ثانية، وفي حال عدم التزامه بالإجراءات فقد تصل إلى الغرامة، ومن ثم إلى إبعاد المرشح بالمشاركة في الانتخابات".