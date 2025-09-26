السامرائي يلتقي شيوخ ووجهاء المنطقة وأتباع الطريقة الرفاعية في نينوى

وذكر لتحالف العزم، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " زار تكية حسين البدراني المكحل، أحد شيوخ الطريقة الرفاعية في مدينة ، ويرافقه النائب وعضو التحالف ياسر ، حيث كان في الاستقبال جمع من شيوخ ووجهاء المنطقة وأتباع الطريقة الرفاعية".وتابع، انه "جرى خلال الزيارة التباحث حول الدور الديني والاجتماعي للتكايا والزوايا في تعزيز روح التلاحم المجتمعي، وأهمية إسناد المبادرات التي تدعم الاستقرار والسلم ، فيما أكد الحضور دعمهم لمشروع تحالف العزم وثقتهم في رؤيته الوطنية واستحقاقات المرحلة المقبلة".