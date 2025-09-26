السومرية تُطفئ شمعتها الـ21: حكاية بدأت عام 2004.. وأصبحت أيقونة الإعلام العراقي

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"فيفا" يدرس شكوى التلاعب في المباريات لمصلحة برشلونة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

السومرية تُطفئ شمعتها الـ21: حكاية بدأت عام 2004.. وأصبحت أيقونة الإعلام العراقي

محليات

2025-09-26 | 05:29
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
السومرية تُطفئ شمعتها الـ21: حكاية بدأت عام 2004.. وأصبحت أيقونة الإعلام العراقي
51 شوهد

السومرية نيوز – خاص

في السابع والعشرين من أيلول/سبتمبر عام 2004، انطلق البث الفضائي لقناة السومرية العراقية لأول مرة، في مرحلة "حرجة" من تاريخ العراق الحديث، بعد الغزو الأمريكي وسقوط النظام السابق. لم يكن المشهد الإعلامي آنذاك متنوعا كما هو اليوم، بل كان بحاجة ماسة إلى منصات جديدة تقدم خطابا متوازنا، وتفتح نافذة للمواطن على الحقيقة بعيدًا عن الاصطفافات الطائفية أو السياسية.

ومنذ ذلك الحين، ولدت السومرية لتكون صديقة العائلة العراقية وموضع ثقة واحترام لدى جمهور واسع داخل العراق وخارجه.

واليوم، وبعد مرور واحد وعشرين عامًا على انطلاقتها، توقد قناة السومرية شمعتها الحادية والعشرين، محتفية بمسيرة حافلة بالنجاحات والتحديات، لتثبت أنها واحدة من أبرز المؤسسات الإعلامية العراقية والعربية، وأكثرها تأثيرًا في صياغة الرأي العام ومواكبة الأحداث.

الانطلاقة في بيئة مليئة بالتحديات

لم يكن تأسيس قناة السومرية حدثا عابرا، بل جاء في وقت عصيب كانت فيه البلاد تمر بمرحلة انتقالية غير مسبوقة. فبعد العام 2003، غابت المنابر الإعلامية المستقلة والرصينة، وبرزت الحاجة إلى منصة تعتمد المهنية والحيادية وتخاطب جميع العراقيين دون تمييز.

مجموعة من الإعلاميين العراقيين المتخصصين، مدفوعين برغبة في تقديم إعلام مختلف، أسسوا القناة لتكون نموذجا جديدا يوازن بين نقل الحقيقة بدقة وبين الحفاظ على مصلحة المجتمع العراقي. ومنذ لحظة ولادتها، تبنّت السومرية خطًّا تحريريًا واضحًا يقوم على الموضوعية والابتعاد عن الانحياز لأي طرف سياسي أو طائفي. وهذا ما أكسبها ثقة المتابعين، لتصبح قناة "البيت العراقي" بامتياز.

ومنذ الأيام الأولى لانطلاقتها، وضعت السومرية هدفا أساسيا أمامها: أن تكون قريبة من العائلة العراقية. ولهذا، لم تقتصر على تقديم نشرات الأخبار أو البرامج السياسية، بل تنوعت برامجها لتشمل مختلف جوانب الحياة، بدءًا من الأخبار ومرورًا بـ الحوارات السياسية، وصولًا إلى البرامج الثقافية والاجتماعية والترفيهية.
 


وفي النشرات الإخبارية تميزت بالموضوعية والتوازن، ناقلة الحدث المحلي والعالمي بعمق ودون تهويل. أما البرامج الحوارية فقد جمعت مختلف الأطراف، لتفتح باب النقاش حول قضايا مصيرية، ولتكون منصة لعرض الحلول لا لتأجيج الخلافات.

وبشأن الأعمال الدرامية التي قدمتها القناة كانت مرآة للواقع العراقي، عكست هموم الناس وقصصهم الحقيقية، وتركت بصمة في ذاكرة المشاهد. بينما حرصت البرامج الترفيهية والثقافية على أن تكون في متناول الأسرة العراقية، لتصنع توازنًا بين الجدية والمرح.

هذا التنوع جعل السومرية تحتل مكانة خاصة في قلوب العراقيين، إذ وجدوا فيها شاشة قريبة من تفاصيل حياتهم، تشاركهم أفراحهم وأحزانهم، وتقدم محتوى يناسب جميع أفراد العائلة.
 
شاهد السومرية أينما كنت عبر البث المباشر، اضغط هنا.
 


التغطية في قلب الأزمات

على مدار عقدين من الزمن، لم يكن عمل الإعلام في العراق سهلًا. فقد مر البلد بأزمات سياسية وأمنية كبرى، من الاحتلال الأمريكي، إلى صعود التنظيمات الإرهابية مثل "داعش"، وصولًا إلى الصراعات السياسية والاحتجاجات الشعبية.

في كل هذه المحطات، كانت كاميرا السومرية حاضرة في الميدان، ناقلة صورة الحدث بدقة، ومقدمة تقارير متوازنة تعكس المعاناة والآمال على حد سواء.

لقد دفعت القناة ثمنًا باهظًا لتمسكها بالعمل الميداني؛ إذ تعرض العديد من مراسليها وصحفييها لمخاطر جسيمة، من تهديدات واعتقالات واستشهاد بعضهم أثناء أداء واجبهم. ومع ذلك، استمرت السومرية في أداء رسالتها، مؤكدة أن الحقيقة تستحق التضحية.
 


التحول إلى الإعلام الرقمي

مع التطور الكبير في وسائل الإعلام الرقمية، لم تتوقف السومرية عند البث التلفزيوني التقليدي، بل وسّعت حضورها ليشمل الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي. إذ ان الموقع الإلكتروني للسومرية نيوز أصبح واحدًا من أبرز المواقع الإخبارية في العراق والعالم العربي، يقدم الأخبار العاجلة والتقارير المعمقة والتحليلات الموثوقة.

كما ان منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ويوتيوب وتويتر وإنستغرام تحولت إلى جسور للتفاعل المباشر مع الجمهور، حيث يتابع الملايين حسابات القناة ويشاركون محتواها. بينما سمح البث المباشر عبر الإنترنت للعراقيين في المهجر والجمهور العربي الأوسع بمتابعة القناة لحظة بلحظة.

بهذا، لم تعد السومرية مجرد قناة تلفزيونية، بل أصبحت مؤسسة إعلامية متعددة المنصات، تواكب العصر وتواكب جمهورها أينما كان.
 
حمّل تطبيق السومرية الآن، اضغط هنا.
 


فيما لم تقتصر السومرية على الأخبار والبرامج السياسية، بل أولت اهتماما خاصا بالجانب التوعوي والاجتماعي. فقدمت برامج تناولت قضايا مثل: التعليم ودوره في بناء المستقبل. والصحة العامة ومشاكل النظام الصحي. وحقوق المرأة وتمكينها في المجتمع العراقي. والتنمية المستدامة والبيئة. وقصص النجاح والمبادرات الشبابية التي تبعث الأمل في نفوس العراقيين.

من خلال هذه البرامج، ساهمت السومرية في نشر ثقافة الوعي والتنمية، وعملت على تعزيز روح المواطنة والمسؤولية الاجتماعية، لتكون أكثر من مجرد شاشة ناقلة للخبر، بل منصة تسهم في بناء مجتمع مدني واعٍ وقوي.
 


حضور إقليمي ودولي

لم يقتصر تأثير السومرية على الساحة العراقية فحسب، بل تجاوز الحدود ليصل إلى العالم العربي والدولي. تغطياتها المتميزة، وبرامجها النوعية، جعلتها حاضرة في المشهد الإعلامي العربي، كما حصدت القناة ومؤسساتها العديد من الجوائز والتقديرات:

حصلت السومرية والسومرية نيوز على المركز الأول في أكثر من استفتاء محلي، مقارنة بمؤسسات إعلامية عراقية أخرى:

*نالت القناة ثلاث جوائز كأفضل إذاعة ووكالة وأداء إعلامي لعام 2018.
*في 2019، فازت بالمركز الثاني كأفضل قناة فضائية في استطلاع كلية الإمام الكاظم.
*في 2021 و2022، فازت وكالة السومرية نيوز وإذاعة سومر FM بجائزة أفضل وكالة وإذاعة في الاستطلاع السنوي لكلية الإعلام بجامعة بغداد.
*وفقًا لتصنيف حديث لموقع "فيد سبوت"، جاء موقع السومرية في المرتبة الرابعة عربيا ضمن أفضل 100 موقع إخباري عربي يوصى بمتابعته لعام 2024.
*كما فاز برنامج "الله بالخير"، وهو برنامج إنساني اجتماعي، بجائزة أفضل "برنامج إنساني" في موسم رمضان 2024 خلال مهرجان "الهلال الذهبي".

وهذه الإنجازات تعكس مكانة السومرية كمنصة إعلامية رائدة ذات حضور محلي وإقليمي ودولي.
 


مستقبل السومرية

مع بلوغها الحادية والعشرين، تقف السومرية على أعتاب مرحلة جديدة مليئة بالتحديات والفرص. فالمشهد الإعلامي العالمي يتغير بسرعة، والتكنولوجيا الرقمية تفرض واقعا جديدا، والمنافسة بين القنوات والمنصات الإعلامية تزداد حدة.

لكن السومرية، بفضل خبرتها الطويلة وكادرها المبدع، وضعت استراتيجية واضحة للمستقبل، تقوم على التطوير المستمر للتكنولوجيا المستخدمة في البث والإنتاج، وكذلك تعزيز المحتوى التفاعلي لزيادة التواصل مع الجمهور، والابتكار في البرامج لتلبية تطلعات المشاهد العراقي والعربي، بالإضافة الى الحفاظ على المهنية العالية والحيادية التي صنعت سمعتها.

إنها مسيرة متواصلة لإعلام رصين وهادف، يثبت أن الصحافة العراقية قادرة على الإبداع رغم الصعوبات.

منذ لحظة انطلاقتها في عام 2004 وحتى اليوم، أثبتت قناة السومرية أنها أكثر من مجرد وسيلة إعلامية، فهي شاهد على تحولات العراق السياسية والاجتماعية، وشريك في معركة الوعي والتنمية، وصوت محايد يعلو فوق الانقسامات.
 
وإطفاء الشمعة الحادية والعشرين ليس مجرد ذكرى سنوية، بل هو تتويج لمسيرة طويلة من العطاء والتضحيات والنجاحات، ورسالة بأن السومرية باقية في قلب المشهد الإعلامي العراقي والعربي والعالمي، بعزيمة أقوى ورؤية أوضح.

إنها قصة إصرار ونجاح، بدأت في العاصمة بغداد لتصل إلى كل بيت عراقي، وتُثبت أن الإعلام يمكن أن يكون جسرا للتواصل ومنبرا للحرية ورمزا للوحدة.
 
شاهد برامجكم المفضلة على قناة السومرية على اليوتيوب، اضغط هنا.
 
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 

محليات

خاص السومرية

السومرية تُطفئ شمعتها الـ21

حكاية بدأت عام 2004

وأصبحت أيقونة الإعلام العراقي

الإعلام العراقي

المجتمع العراقي

وكالة السومرية

السومرية نيوز

قناة السومرية

كلية الإعلام

قناة فضائية

جامعة بغداد

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
علناً
Play
علناً
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
Play
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
Play
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ أيلول الى ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-25
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ أيلول الى ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-25
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-25
Play
نشرة ٢٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-25
Live Talk
Play
Live Talk
بطل عراقي يتوج ببطولة العالم للمواي تاي - Live Talk - الحلقة ١٢٥ | 2025
12:30 | 2025-09-25
Play
بطل عراقي يتوج ببطولة العالم للمواي تاي - Live Talk - الحلقة ١٢٥ | 2025
12:30 | 2025-09-25
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-25
Play
العراق في دقيقة 25-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-25
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
Play
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الشيخ محمد الصيهود - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٤ | season 1
16:00 | 2025-09-24
Play
الشيخ محمد الصيهود - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٤ | season 1
16:00 | 2025-09-24
جات بالليل
Play
جات بالليل
لعبة حية ودرج 24-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-24
Play
لعبة حية ودرج 24-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-24
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - شنو؟ 24-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-24
Play
الأبراج - شنو؟ 24-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-24
الأكثر مشاهدة
علناً
Play
علناً
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
Play
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
Play
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ أيلول الى ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-25
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ أيلول الى ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-25
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-25
Play
نشرة ٢٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-25
Live Talk
Play
Live Talk
بطل عراقي يتوج ببطولة العالم للمواي تاي - Live Talk - الحلقة ١٢٥ | 2025
12:30 | 2025-09-25
Play
بطل عراقي يتوج ببطولة العالم للمواي تاي - Live Talk - الحلقة ١٢٥ | 2025
12:30 | 2025-09-25
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-25
Play
العراق في دقيقة 25-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-25
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
Play
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الشيخ محمد الصيهود - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٤ | season 1
16:00 | 2025-09-24
Play
الشيخ محمد الصيهود - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٤ | season 1
16:00 | 2025-09-24
جات بالليل
Play
جات بالليل
لعبة حية ودرج 24-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-24
Play
لعبة حية ودرج 24-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-24
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - شنو؟ 24-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-24
Play
الأبراج - شنو؟ 24-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-24

اخترنا لك
البصرة.. احتجاجات بسبب انقطاع المياه لليوم الـ20
09:44 | 2025-09-26
حريق داخل مستشفى في اربيل
08:39 | 2025-09-26
تعليق جديد من التعليم بشأن القبول المركزي واجور الدراسات المسائية
06:00 | 2025-09-26
متعمدا.. سيارة مدنية تدهس صاحب دراجة (فيديو)
05:50 | 2025-09-26
السامرائي يلتقي شيوخ ووجهاء المنطقة وأتباع الطريقة الرفاعية في نينوى
04:31 | 2025-09-26
المفوضية تصدر تحذيرا شديدا للمرشحين
03:31 | 2025-09-26

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.