تعليق جديد من التعليم بشأن القبول المركزي واجور الدراسات المسائية
محليات
2025-09-26 | 06:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
واع
332 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
علقت
وزارة التعليم العالي
، اليوم الجمعة، على
القبول
في
كلية الذكاء الاصطناعي
واجور الدراسات المسائية.
وقال المتحدث باسم الوزارة
حيدر العبودي
، في تصريح نشرته
الوكالة الرسمية
وتابعته
السومرية نيوز
، إن "التقديم إلى
القبول
المركزي ينتهي في الثاني من شهر تشرين الأول المقبل، وأن استمرار التقديم أو تمديده يرتبط بسرعة وصول بيانات الطلبة، ولاسيما طلبة الدور الثاني"، لافتاً إلى أن "الوزارة تعتمد على مخرجات الدورين الأول والثاني وتوفر بيئة تنافسية عادلة بين جميع الطلبة، اذ أن إعداد المقبولين في القبول المركزي العام الماضي لم تقل عن 250 ألف طالب".
وأضاف أن "هناك مؤشراً على ارتفاع عدد الطلبة المتقدمين هذا العام، إذ خضع نحو 600 ألف طالب لامتحانات السادس الإعدادي، فيما تستوعب الجامعات الأهلية أكثر من 100 ألف طالب، وتبلغ طاقات الكليات المسائية 250 ألف طالب"، موضحاً أن "التقديم سيكون حصراً على الدراسة الصباحية في البداية، ليعرف الطالب قبوله وحظوظه في المنافسة، وبعدها تُطلق نافذة القبول للدراسة المسائية عبر الجامعات، باستثناء ذوي الشهداء إذ تدير الوزارة ملف قبولهم".
وبين العبودي أن "القبول المركزي والأهلي يداران عبر منصة (قدّم) الإلكترونية التي تتيح للطالب التقديم على الحكومي والأهلي مع إمكانية تعديل الخيارات حتى موعد إغلاق الاستمارة، اذ نشرت الوزارة عبر الدليل والمنصات الرسمية الحدود الدنيا للمعدلات في الكليات التقنية والطبية والهندسية، ليتسنى للطلبة معرفة إمكانيات قبولهم"، مؤكداً أن "أجور الدراسة المسائية في التخصصات الهندسية تبدأ من 3 ملايين دينار نزولاً إلى ما بين 750 إلى 900 ألف في المعاهد، فيما تبلغ أجور التمريض 2.5 مليون دينار، مع إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة عجز تفوق 70% والمشمولين بالرعاية الاجتماعية من دفع الأجور".
وأشار إلى أنه "في حال عدم استيفاء الخطة لدى الجامعات، يتم تخويل مجالس المحافظات بخفض معدل القبول في الدراسات المسائية لإكمال العدد، أما تخفيض الأجور فتبتّ به الهيئة المشرفة على الدراسة المسائية بنسبة لا تتجاوز 25%"، لافتاً إلى أن "المؤشرات الحالية تشير إلى احتمال وصول عدد المقبولين في الجامعات العراقية إلى مليون طالب، فيما استحدثت الوزارة منذ 2020 العديد من الجامعات والكليات، وحققت خلال عامي 2023 و2024 أعلى نسبة استحداث في تاريخها بواقع 52 كلية و292 قسماً و70 فرعاً".
وأكد العبودي أن "الوزارة تعمل وفق خطط دقيقة لتوظيف الموارد وتحديث البيئة الجامعية بما يستوعب الزيادة في أعداد الطلبة، كما أن الاستحداثات في الجامعات الأهلية تتم بالتنسيق مع وزارات التخطيط والصحة لتلبية احتياجات المجتمع"، مشيراً إلى أن "الوزارة اتجهت لافتتاح كليات بتخصصات جديدة مثل كليات
التميز
وكليات
الذكاء الاصطناعي
، إذ تجاوز معدل القبول فيها 100 و98 ولا يقل عن 96 وفي كليات التميز عن 98، كما وأن الدراسات العليا في الداخل تخضع لإجراءات تنظيمية دقيقة، فيما جرى تعديل قانون الأسس الخاص بالدراسة خارج البلاد بما يسهم في تقليل الإقبال على الدراسة في الخارج".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
التعليم
العالي
كلية الذكاء الاصطناعي
وزارة التعليم العالي
الرعاية الاجتماعية
الذكاء الاصطناعي
الوكالة الرسمية
التعليم العالي
السومرية نيوز
وزارة التعليم
