حريق داخل مستشفى في اربيل

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باندلاع حريق في مستشفى ژين بمحافظة شمالي .

وبحسب المصدر، فإن الحريق وقع داخل مستشفى ژين قرب شارع 100 على طريق كوية.



وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث للسيطرة على النيران.