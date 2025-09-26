الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-541985-638944912337244397.jpeg
البصرة.. احتجاجات بسبب انقطاع المياه لليوم الـ20
محليات
2025-09-26 | 09:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
250 شوهد
تجمع عدد من سكان
حي بغداد
(مقاطعة 353) في
محافظة البصرة
، اليوم الجمعة، داخل أحد جوامع المنطقة، احتجاجا على استمرار انقطاع مياه الشرب عن منطقتهم لليوم العشرين على التوالي.
وقال المحتجون لـ
السومرية
، إن المنطقة، التي تضم آلاف المنازل، تعاني من أزمة مياه خانقة أثرت بشكل كبير على حياتهم اليومية، فيما أرجعوا سبب الأزمة إلى التوسع العمراني الكبير في المنطقة، دون أن يرافقه زيادة في حصة المياه المخصصة، ما أدى إلى ضغط شديد على الشبكة وعدم قدرتها على تلبية احتياجات السكان.
وطالب المحتجون، الحكومة المحلية والمركزية بالتدخل العاجل لحل المشكلة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
انقطاع مؤقت لمياه الشرب في مركز البصرة
13:50 | 2025-09-25
في البصرة.. تظاهرة ليلية بسبب انقطاع الكهرباء (فيديو)
15:02 | 2025-08-27
الظلام يخيم على مناطق وسط البصرة بسبب انقطاع الكهرباء
14:56 | 2025-08-11
العشرات يتظاهرون وسط البصرة احتجاجا على ملوحة المياه
15:20 | 2025-07-22
مياه
البصرة
محافظة البصرة
السومرية
حي بغداد
بغداد
سومر
ميا
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
حادثة السيدية.. عائلة سائق التاكسي يتحدثون عن لحظة اغتياله مع الزبون
أمن
58.99%
09:58 | 2025-09-25
حادثة السيدية.. عائلة سائق التاكسي يتحدثون عن لحظة اغتياله مع الزبون
09:58 | 2025-09-25
اتفاق تاريخي ينهي أزمة في العراق بعد 18 عاماً من الخلافات
سياسة
16.18%
05:10 | 2025-09-26
اتفاق تاريخي ينهي أزمة في العراق بعد 18 عاماً من الخلافات
05:10 | 2025-09-26
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
15.09%
04:08 | 2025-09-25
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
04:08 | 2025-09-25
توجيه أمني يخص الاحتفال باليوم "الوطني العراقي"
محليات
9.74%
12:56 | 2025-09-25
توجيه أمني يخص الاحتفال باليوم "الوطني العراقي"
12:56 | 2025-09-25
اخترنا لك
مطالبات لحكومة البصرة تخص التعليم والصحة والسكن
13:39 | 2025-09-26
بالصور.. فعاليات الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد حسن نصر الله في بغداد
12:07 | 2025-09-26
"الخسائر مليارية".. حملة دولية تدعو الحكومة العراقية لإغلاق منصات البث غير القانونية
11:57 | 2025-09-26
حريق داخل مستشفى في اربيل
08:39 | 2025-09-26
تعليق جديد من التعليم بشأن القبول المركزي واجور الدراسات المسائية
06:00 | 2025-09-26
متعمدا.. سيارة مدنية تدهس صاحب دراجة (فيديو)
05:50 | 2025-09-26
