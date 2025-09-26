البصرة.. احتجاجات بسبب انقطاع المياه لليوم الـ20

وقال المحتجون لـ ، إن المنطقة، التي تضم آلاف المنازل، تعاني من أزمة مياه خانقة أثرت بشكل كبير على حياتهم اليومية، فيما أرجعوا سبب الأزمة إلى التوسع العمراني الكبير في المنطقة، دون أن يرافقه زيادة في حصة المياه المخصصة، ما أدى إلى ضغط شديد على الشبكة وعدم قدرتها على تلبية احتياجات السكان.وطالب المحتجون، الحكومة المحلية والمركزية بالتدخل العاجل لحل المشكلة.