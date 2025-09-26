مطالبات لحكومة البصرة تخص التعليم والصحة والسكن

وذكرت المفوضية، في بيان ورد لـ ، انه "نراقب اوضاع الافراد في التي لاتزال وان امتنعت حكومتي المركز والبصرة من اعلانها محافظة منكوبة بتقدير أي من (خبراء وعلماء البيئة) في العالم في ملف (المياه السامة والملوثة وبتراكيز ملحية نفق منها (الحيوان والنبات)اضافة الى تراجع خطير في بيئتها في الصحية والتربوية والسكن وسيادة (القطاع الخاص)".وتابعت: "باتت الطبقة الفقيرة حتى ألمتوسطة تحت أنياب هذه المفاصل دون رقابة جادة غير (دعائية ومرحلية)".وطالبت المفوضية، مجلس ومحافظ بنزول ميداني واجراءات حقيقية مستمرة للرقابة على اعلى ارتفاع للأسعار في بشكل مطلق في البصرة بمختلف، القطاعات من تعليم وصحة وسكن واتخاذ خطوات ملموسة لوقف الطبقية والنفوذ العائلي أو التحاصصي على معظم القطاعات التي تلامس مصائر الناس وأن هذا الاجراء هو خير برنامج ان استمر انتخابيا، محذرة من "استمرار الاهمال لحقوق الإنسان في البصرة".